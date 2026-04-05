El Mundo

‘No dejemos que nos paralicen’: el mensaje del papa León XIV ante un mundo en crisis

En su homilía de la Vigilia Pascual, el papa instó a actuar frente a las divisiones y a promover la paz y la unidad

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Por Lucía Astorga
Pope Leo XIV greets people at the end of the Easter vigil as part of the Holy Week celebrations, at St Peter's basilica in the Vatican on April 4, 2026.
El papa León XIV celebra su primera Pascua bajo la sombra de la guerra en Oriente. (ANDREAS SOLARO/AFP)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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