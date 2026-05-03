El Mundo

Marco Rubio viajará al Vaticano tras tensiones entre Donald Trump y el papa León XIV

Secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin; y de Italia, Antonio Tajani

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Por AFP
Estados Unidos sigue exigiendo "la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente en la isla".
Los medios italianos presentan la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como un intento de 'descongelar' las relaciones entre Donald Trump y el papa León XIV. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







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