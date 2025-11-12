Debate de candidatos presidenciales en Jupema: proponen denunciar a jerarcas que no le paguen a la CCSS y a respetar derechos adquiridos de los pensionados

El debate fue dividido en un grupo de ocho candidatos y otro de siete.

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) reúne este miércoles a 15 candidatos presidenciales en un debate para que expongan sus propuestas sobre cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones costarricense y atender la deuda del Estado con los distintos regímenes.

La sesión de la mañana inició con un primer grupo, en el que participaron Álvaro Ramos, de Liberación Nacional (PLN), Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (PUCD); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional; y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1).

Los aspirantes expusieron sus ideas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Álvaro Ramos señaló la necesidad de migrar a una pensión básica universal, que complemente las pensiones básicas contributivas, al tiempo que mencionó que el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) debe servir como ejemplo de buenas prácticas. Igualmente, se comprometió a reconocer la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a tomar las acciones necesarias para honrar los pagos.

Ana Virginia Calzada criticó la “criminalización” de las pensiones y defendió el respeto de los derechos adquiridos, en este sentido, alegó que toda reforma “debe respetar situaciones consolidadas”. Igualmente, destacó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones financieras y actuar como gerente del sistema de pensiones. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de reforzar la cultura del ahorro.

El debate se enfocó en el sostenimiento del sistema de pensiones. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ariel Robles argumentó la importancia de “no manosear” los regímenes de pensiones, por ejemplo, dijo oponerse a cualquier propuesta de unificación de los regímenes de pensiones. Asimismo, reiteró el compromiso de su partido con el descongelamiento de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR). En cuanto a la deuda del Estado, destacó la importancia de girar los recursos, mediante un modelo gradual de pago.

Para el fortalecimiento del sistema de pensiones, manifestó en la necesidad de combatir la informalidad, como medida para evitar incrementar la edad de retiro o los aportes.

Boris Molina declaró que “el mayor ladrón de este país es el Estado”, por lo que propuso sentar las responsabilidades jurídicas contra los jerarcas “que se niegan a pagar”, por considerar que estarían violentando el deber de prioridad. “¿Por qué no los procesamos, cuando la sanción inmediata es el despido? Despidámoslos", afirmó.

Los candidatos contrastaron sus propuestas con las de sus competidores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Claudia Dobles alegó que primero hay que mejorar la competitividad nacional, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De igual forma, destacó la necesidad de también combatir la evasión y elusión fiscal; analizar la posibilidad aportes extraordinarios al régimen de pensiones; así como mejorar las condiciones de las operadoras y los fondos de pensiones, para que mejoren sus rendimientos. Se comprometió a que no haya atrasos en las transferencias a Jupema y a pagar, en un plazo de tres años, la deuda del Estado con este régimen. También señaló que descongelaría el aumento por costo de vida de las pensiones

Claudio Alpízar dijo estar en contra de la propuesta de una pensión universal, por considerar que debilita el espíritu de la colectividad. Defendió la posibilidad de utilizar recursos de la actividad minera, para financiar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las del Régimen No Contributivo (RNC), ambos administradas por la CCSS.

Douglas Caamaño mencionó como primera propuesta, el impulso de un proyecto de ley para la protección del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) de Jupema. “Hay una guerra, lo primero que tenemos que hacer es protegerlos a ustedes”, manifestó. También defendió “respetar los derechos adquiridos”.