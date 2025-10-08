Candidato presidencial se molestó por pregunta y abandonó entrevista; ¡vea el video!

Rony Castillo, candidato a la presidencia, se retiró visiblemente molesto de la entrevista con Reinaldo Lewis.

Ronny Castillo, candidato a la presidencia por el partido Aquí Costa Rica Manda, protagonizó un tenso momento durante una entrevista que le realizó el experimentado periodista Reinaldo Lewis, en el medio Despertar CR.

Todo sucedió luego de que, por un par de minutos, Lewis cuestionara a Castillo si él y su partido son representantes del chavismo; esto, debido a que el oficialismo utilizó esta agrupación como taxi para las pasadas elecciones municipales.

En plena conversación, Castillo, visiblemente molesto, se levantó del asiento, expresó que no hablaría más con Lewis y se retiró de set ante la sorpresa del comunicador, que atinó a despedirlo con un “bueno, que le vaya bien, hasta luego”.

Candidato presidencial se molestó por pregunta y abandonó entrevista

Luego de esto, Lewis se dirigió a la cámara y comentó: “Así han visto ustedes cómo se ha comportado el señor que pretende ser presidente de la República y que no tiene la capacidad, simple y llana, para decir si es o no chavista, o qué representa la agrupación con la cual se está postulando”.

Posteriormente, la cámara del programa enfocó al candidato quitándose el micrófono.

El cuestionamiento que molestó a Ronny Castillo

Ronny Castillo aspira a la presidencia de Costa Rica por el partido Aquí Costa Rica Manda, el cual fue vehículo del chavismo para las elecciones municipales. (Cortesía Ronny Castillo)

En el fragmento compartido por el medio, se aprecia que Castillo eludió el cuestionamiento sobre su vinculación con el chavismo y afirmó que no estaba para hablar de terceros.

Tras esta afirmación, el periodista volvió a preguntar por la línea del partido y el candidato evitó nuevamente tomar posición al respecto.

“Creo que más allá de si la gente es chavista, como dice usted, o no es chavista, todas las personas de este país reconocemos que existe una gran problemática que no viene de hace 4 años. Costa Rica arrastra décadas de decadencia sostenida en temas que tienen que ver con educación, salud, el formato de las ciudades, transporte público y un montón de temas”, expresó Castillo.

El aspirante a la presidencia aseveró que podría compartir la visión del partido sobre temas puntuales y Lewis respondió que, si bien quería conocer eso, también es importante definir si el partido tiene vinculación con la tendencia del presidente Chaves.

“La gente tiene que tener claro qué representan ustedes, más allá de las propuestas, porque hay un tema. Cuando usted propone, las soluciones pueden depender mucho de cuál es la óptica con la que los propone. Entonces, por eso es la insistencia, pero bueno, me ha quedado claro, y a la gente, que usted no va a establecer si son o no son chavistas”, explicó el comunicador.