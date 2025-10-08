Viva

Candidato presidencial se molestó por pregunta y abandonó entrevista; ¡vea el video!

El político de Aquí Costa Rica Manda fue cuestionado por el reconocido periodista Reinaldo Lewis, quien se mostró sorprendido por la actitud del candidato

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Rony Castillo
Rony Castillo, candidato a la presidencia, se retiró visiblemente molesto de la entrevista con Reinaldo Lewis. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ronny CastilloReinaldo LewisAquí Costa Rica Manda
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.