Claudio Alpízar tras ser ratificado candidato a la Presidencia: ‘Este gobierno no tiene obras que exhibir’

El Partido Esperanza Nacional (PEN) ratificó este sábado al politólogo como candidato a la presidencia para las elecciones de febrero del 2026. Foto: Albert Marin

Claudio Alpízar, candidato presidencial por el Partido Esperanza Nacional (PEN), aseguró que el gobierno de Rodrigo Chaves no tiene obras que exhibir en temas de educación, salud y seguridad.

Así lo sostuvo, luego de que este medio le consultara los motivos por los cuales eligió a una politóloga y a un médico como sus candidatos a vicepresidentes.

“Este gobierno no tiene obras que exhibir en educación, no tiene obras que exhibir en seguridad, pésimo, no tiene obras en salud, la relación de la junta directiva (de la Caja Costarricense de Seguro Social) con la presidencia ha deteriorado aún más el sistema de salud de nuestro país“, dijo.

LEA MÁS: Uno por uno, estas son las propuestas de los aspirantes presidenciales para resolver la crisis de inseguridad

El politólogo, de 62 años, criticó que las obras que ha tenido el gobierno actual en infraestructura son heredadas, no propias.

“Si vamos al tema de la infraestructura, dichosamente viene heredando obras de hace 12, 14 años que le maduraron en el momento oportuno“, mencionó.

Alpízar enfatizó que, junto con su equipo, desea recuperar la decencia en la política, con retórica educada, sin gritos, sin ofensas al adversario, e imponer la ideología socialdemócrata del partido.

Los 3 ejes principales

El candidato asegura que escogió a los candidatos a vicepresidencia con base en sus 3 ejes principales:

Salud: Andrés Castillo, médico internista y expresidente del Colegio de Médicos con más de 40 años de trayectoria en la Caja Costarricense de Seguro Social, fue designado como candidato a primer vicepresidente.

Andrés Castillo, médico internista y expresidente del Colegio de Médicos con más de 40 años de trayectoria en la Caja Costarricense de Seguro Social, fue designado como candidato a primer vicepresidente. Educación: La politóloga y abogada Nora González, catedrática de la Universidad Estatal a Distancia y especialista en Derechos Humanos, ocuparía la segunda vicepresidencia.

Claudio Alpízar fue ratificado con 51 votos como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Lo acompañan los aspirantes a vicepresidentes Andrés Castillo y Nora González. Foto: (Albert Marin /Asamblea partido Esperanza Nacional)

En cuanto al tema de seguridad, uno de sus primeros objetivos sería reactivar el Consejo de Seguridad Nacional.

“Desde el primer día vamos a tener activo el Consejo de Seguridad, algo que no hicieron ni Carlos Alvarado ni este gobierno“, afirmó.

LEA MÁS: ¿Nuevos impuestos para financiar la lucha contra la inseguridad? Esto dicen aspirantes a la presidencia

Ratificación de candidatura

El Partido Esperanza Nacional (PEN) ratificó al politólogo como candidato a la presidencia para las elecciones de febrero del 2026, durante la Asamblea Nacional que se llevó a cabo este sábado en la Conferencia Episcopal, en San José.

Según Alpízar, el partido se distingue por su ideología socialdemócrata y que no funciona como un “taxi” para que alguien acceda al poder.

“No somos ni un taxi para que alguien se transporte al poder y mucho menos un partido franquiciado para que también otras personas puedan acceder al poder, somos un partido que viene a fortalecer el sistema de partidos políticos que alguna vez en nuestro país fue muy fuerte“, afirmó.

Esta será la primera vez que el Partido Esperanza Nacional participará en las elecciones presidenciales, luego de quedar inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el pasado 30 de junio.