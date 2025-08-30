El País

Claudio Alpízar tras ser ratificado candidato a la Presidencia: ‘Este gobierno no tiene obras que exhibir’

Asegura que escogió a su fórmula vicepresidencial con base en sus 3 ejes principales: seguridad, educación y salud

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
30 de agosto 2025. Conferencia Episcopal, Barrio México. Presentación de candidatos a la presidencia y vicepresidencias del partido Esperanza Nacional. Claudio Alpízar (candidato a la presidencia), Andrés Castillo y Nora Gonzáles (vicepresidencias) levantan sus manos en señal de victoria poco después de ser elegidos. Foto: Albert Marin
El Partido Esperanza Nacional (PEN) ratificó este sábado al politólogo como candidato a la presidencia para las elecciones de febrero del 2026. Foto: Albert Marin (Albert Marin /Asamblea partido Esperanza Nacional)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudio AlpízarElecciones presidencialesCandidatura
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.