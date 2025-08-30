El País

Partido Esperanza Nacional ratifica a Claudio Alpízar como candidato presidencial

Será la primera vez que la agrupación participará en las elecciones

Por Yucsiany Salazar
Claudio Alpízar fue ratificado con 51 votos como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Lo acompañan los aspirantes a vicepresidentes Andrés Castillo y Nora González.
Claudio Alpízar fue ratificado con 51 votos como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Lo acompañan los aspirantes a vicepresidentes Andrés Castillo y Nora González. (Foto: Albert Marín /Foto: Albert Marín)







