Política

¿Nuevos impuestos para financiar la lucha contra la inseguridad? Esto dicen aspirantes a la presidencia

La discusión sobre cómo enfrentar la inseguridad también pasa por las propuestas fiscales de quienes aspiran a gobernar

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves y Lucía Astorga

En el contexto de la crisis de inseguridad que vive Costa Rica, diez de los 12 aspirantes a la presidencia de la República contestaron si crearían nuevos impuestos para fortalecer el combate al crimen durante su eventual mandato en el periodo 2026-2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Crisis de seguridadElecciones 2026Candidatos presidencialesImpuestosCrisis de inseguridad
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.