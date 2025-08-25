El País

Así es como la inseguridad pasa una doble factura a los comercios

Un sector en especial sufre las consecuencias

Por Patricia Recio

El aumento en la delincuencia, mantiene en alerta a los comercios que no solo ven impactos directos por la caída en la demanda, sino porque también deben realizar inversiones en seguridad privada, videovigilancia y hasta protección de sus colaboradores.








SeguridadHomicidiosComercio
