Eli Feinzaig participa, con cuatro costillas fracturadas, en primera actividad electoral tras accidente que cobró la vida de su asesora

El candidato presidencial del PLP asistió a debate organizado por Jupema

Por Lucía Astorga
Eli Feinzaig, candidato presidencial del PLP, regresó a la actividad electoral, tras sufrir un apartoso accidente en octubre.
Eli Feinzaig, candidato presidencial del PLP, regresó a la actividad electoral, tras sufrir un apartoso accidente en octubre. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)







Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

