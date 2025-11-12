Eli Feinzaig participa, con cuatro costillas fracturadas, en primera actividad electoral tras accidente que cobró la vida de su asesora

Eli Feinzaig, candidato presidencial del PLP, regresó a la actividad electoral, tras sufrir un apartoso accidente en octubre.

Eli Feinzaig, diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), reapareció este miércoles en actividades públicas tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado 24 de octubre y en el que falleció una de sus asesoras, Ericka Benavides.

Su primera participación en la campaña electoral, desde la tragedia, fue en el debate organizado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), donde 15 aspirantes presidenciales expusieron sus propuestas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Eliécer Feinzaig habla de su retorno a la campaña electoral

Al inicio de su participación, Feinzaig dijo que participaba en la discusión con cuatro costillas fracturadas. Mientras que sus compañeros permanecieron de pie, durante la discusión de ideas, el candidato liberal permaneció sentado.

Esta es la verdadera democracia, no la de los cerdos y los chanchos, donde se dialoga, donde se conversa, donde se contrastan ideas, y para mí, la oportunidad de estar aquí, cuando hace dos semanas vi la muerte de cerca, realmente me conmueve. Esta es mi primera actividad pública, desde que tuve ese trágico accidente, y para honrar la memoria de Ericka, mi asistente, mi asesora y mi amiga de más de 27 años, seguimos adelante.

Feinzaig participó sentado en el debate presidencial organizado por Jupema. (Alonso Tenorio /La Nación)

Feinzaig, quien llegó al auditorio de Jupema con una mascarilla, indicó que la usaba no porque estuviera resfriado, sino para evitar cualquier contagiarse de cualquier enfermedad, “porque con cuatro costillas quebradas, vieran como duele respirar”.

El legislador se mantuvo alejado de toda actividad política, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito que le dejó diversas lesiones. El vehículo en el que viajaba Feinzaig con su asesora Benavides y un chofer, quedó completamente destrozado tras colisionar contra un camión de carga liviana.

Noticia en desarrollo.