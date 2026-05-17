Política

Consensos en lo técnico, choques en lo político: así fue el arranque de la nueva Asamblea Legislativa

Entre votaciones unánimes y decisiones que desataron polémica, el Congreso inicia el nuevo cuatrienio con una convivencia frágil

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Por Lucía Astorga
En la imagen, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, conversa con los líderes de las bancadas de oposición: Abril Gordienko (PUSC); Claudia Dobles (CAC); José María Villalta (FA); y Álvaro Ramírez (FA).
En la imagen, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, conversa con los líderes de las bancadas de oposición: Abril Gordienko (PUSC); Claudia Dobles (CAC); José María Villalta (FA); y Álvaro Ramírez (FA). (Cristian Mora /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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