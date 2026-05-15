El País

Radiografía del (nuevo) tren prometido: cronología de lo que sigue y los detalles claves que debe saber sobre el Tibi

Aprobación de financiamiento da luz verde a inicio de etapas de contratación

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Por Patricia Recio
Cruces a nivel del tren.
Uno de los cuestionamientos al proyecto del tren eléctrico Tibi, como es conocido, es la cantidad de cruces a nivel que tiene y su posible impacto en el tránsito vehicular de los centros urbanos. (Incofer/Incofer)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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