Nuevo tren eléctrico carga en tarifas el costo total de su operación ¿cuánto costará cada viaje?

El nuevo proyecto de tren eléctrico anunciado este viernes por el gobierno de Rodrigo Chaves, recargará en las tarifas que pagarán sus usuarios, la totalidad del costo de la operación de ese servicio.

El ejecutivo anunció que el plan cuya construcción y equipamiento se financiará con un crédito de $800 millones, no tendrá subsidio por parte del Estado.

Eso significa que una vez que se construyan las líneas, estaciones y se cuente con las unidades y demás equipos, el servicio se concesionará para que una empresa privada se encargue de su operación y mantenimiento. El pago por esa gestión se financiará completamente con las tarifas.

Actualmente, las tarifas para los viajes de San José a Heredia y de San José a Cartago, son de ¢600 y ¢705 respectivamente.

El estudio de prefactibilidad, incluido en el banco de proyectos del Ministerio de Planificación, detalla que basado en esos datos calcularon un precio promedio por kilómetro, con el cual se estimaron las tarifas preliminares para ambas líneas. El resultado fue un costo de ¢48 por km, que representaría un pasaje promedio en cada uno de los recorridos de ¢1.245.

“Se pretende usar una única tarifa para ambas líneas, para facilitar el cobro e integración del sistema, con una tarifa fraccionada para los viajes de San José – Heredia y San José – Tres Ríos", detalla el documento.

Además, se aclara que esas estimaciones corresponden al monto a cobrar en el arranque del proyecto, previsto para el 2030.

El plan presentado durante el gobierno de Carlos Alvarado, contemplaba una tarifa de alrededor de ¢600, con un subsidio anual de entre $50 millones y $100 millones anuales.

Consultado al respecto, el jerarca de Incofer, Álvaro Bermúdez, aseguró que la concesión se financiaría con tarifas, porque a diferencia del modelo anterior, no contempla el diseño, construcción y adquisición de los trenes, que en el nuevo plan se financian en un 100% con un préstamo.

“Obviamente había que meterle un subsidio muy grande para poder financiar eso, y aparte la operación. En esta versión todo el diseño, construcción, adquisición de material rodante está por aparte, lo asume el Estado con los $800 millones que se anunciaron hoy. Por el otro lado está la operación y la operación sí se puede pagar versus la tarifa”, explicó.

El jerarca además sostuvo que el proyecto nuevo contemplaría tarifas diferenciada según el recorrido.

Proyecto reducido

Este viernes durante la presentación del proyecto, el Gobierno detalló que la operación crediticia que financiará este plan, incluye recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y la Unión Europea.

El financiamiento que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa se conforma de un crédito de $550 millones del BCIE, de los cuales $178,7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y $21,3 millones provendrán de una donación por parte de este mismo fondo. A ese monto se suman $250 millones del Banco Europeo de Inversiones.

Así varió el plan de Tren Eléctrico entre el Gobierno anterior y el actual

El proyecto retoma la propuesta planteada durante el gobierno anterior (a pesar de que la actual administración lo había “sepultado” en un inicio), pero reduce el número de líneas pues pasó de 5 a 2, además de tener una menor frecuencia de viajes.

El plan comprende más de 51 kilómetros de vía férrea a doble vía, e incluye los recorridos desde Paraíso de Cartago hasta San José; y desde San José hasta el centro de Alajuela.

Eso significa que la operación no incluye los recorridos de Pavas y Belén que seguirán funcionando con los sistemas actuales, ni las líneas adicionales de Belén a Ciruelas, en Alajuela y la que iría de Ciruelas al Coyol de Alajuela.

La iniciativa además incluye la compra de 28 unidades eléctricas nuevas, 30 estaciones, 2 terminales nuevas y 9 pasos a desnivel. El servicio se brindará durante todos los días de la semana, con frecuencias cada 10 minutos en hora pico.

El plan anterior contemplaba 80 km de vía férrea, 70 trenes y frecuencias de 5 minutos entre cada servicio en hora pico.

El presidente de Incofer, justificó la reducción del proyecto, asegurando que la demanda en el plan anterior estaba sobreestimada. El modelo presentado este viernes, estima una movilización de 100.000 pasajeros diarios.

El presidente de Incofer presentó el proyecto de tren eléctrico que impulsará esta Administración. (Jose Cordero/José Cordero)

Al ser consultado si dicho análisis contempló el plan de sectorización de buses (que sigue estancado), Bermúdez indicó a este diario que la evaluación de esos flujos se basó en distintos escenarios, en los cuales se incluyó el sistema de transporte de buses con y sin sectorización.

Según el escenario planteado, en caso de que el proyecto quede aprobado antes de finalizar este gobierno, la adjudicación del contrato se concretaría a finales del 2026, para iniciar obras en el 2027. La línea 1 tendría un plazo de ejecución de 30 meses y la línea 2, 27 meses, con lo cual prevén iniciar operaciones en el 2030.

