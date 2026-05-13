Política

Moción del FA apoyada por oficialistas y oposición permite avance de plan para construir marina de Limón

Aprobación de la reforma a la ley de Japdeva para construir marina de Limón se dio luego de conversaciones entre los cinco jefes de fracción, en el plenario legislativo

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Por Aarón Sequeira
plenario, diputados, Asamblea Legislativa
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, conversa con José María Villalta, del FA, y Janice Sandí, del PLN. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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