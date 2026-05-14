Política

Sala IV desmiente argumento del oficialismo para frenar elección de magistrados suplentes

El tribunal constitucional aclaró que no existe un nuevo proceso para las nueve plazas en discusión y que corresponde a la Asamblea Legislativa resolver la elección pendiente

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Por Lucía Astorga
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
La Sala Constitucional rechazó la veracidad de los argumentos del jefe de la bancada oficialista, para no someter a votación los candidatos a magistrados de la Sala Constitucional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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