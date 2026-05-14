Sala IV desmiente argumento del oficialismo para frenar elección de magistrados suplentes

La Sala Constitucional rechazó la veracidad de los argumentos del jefe de la bancada oficialista, para no someter a votación los candidatos a magistrados de la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional desmintió el argumento que, en horas de la mañana, esgrimió el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, para frenar la votación de las candidaturas a magistrados suplentes de ese órgano del Poder Judicial.

Durante la reunión de jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, Acosta se opuso a fijar una fecha para una nueva votación de la lista de elegibles para nueve plazas, al alegar que la Sala Constitucional mantiene en curso otro proceso de selección.

El vocero del Partido Pueblo Soberano (PPSO) sembró dudas sobre si ese procedimiento derivaría en una nueva nómina que sería remitida al Congreso, luego de que en el periodo anterior no se alcanzaran los votos necesarios para elegir a ninguno de los candidatos.

Sin embargo, horas más tarde, la Sala Constitucional aclaró que el concurso abierto el 30 de marzo y cerrado el 14 de abril tiene como único objetivo completar la nómina de aspirantes para las otras tres plazas pendientes, a fin de integrar el total de 12 magistrados suplentes con los que debe operar el tribunal.

“La Corte Suprema de Justicia no puede abrir un nuevo concurso respecto de las candidaturas para la designación de las nueve plazas de magistrados suplentes ya remitidas a la Asamblea Legislativa, pues ese proceso ya se encuentra en conocimiento del órgano legislativo, que es el llamado a resolver lo que en derecho corresponda”, añadió la Sala.

Debido al argumento señalado por Acosta, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, también del oficialista PPSO, rechazó fijar una fecha para la votación, como lo pidieron los jefes de las bancadas opositoras, hasta que no se realizara una consulta a la Corte Plena sobre la naturaleza del nuevo proceso y si tendría implicaciones sobre la nómina bajo estudio de los diputados.