Yara Jiménez se compromete a acelerar elección de suplentes para Sala Constitucional y evitar parálisis de ese tribunal

La presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez, se comprometió a acelerar el trámite del nombramiento de magistrados constitucionales.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, se comprometió este jueves, durante la reunión de las jefaturas de las fracciones políticas, a acelerar los trámites para la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, para evitar que ese tribunal caiga en una parálisis estructural.

“Efectivamente, la fracción de Pueblo Soberano (PPSO) coincide con que la Sala Constitucional ya debe tener esa certeza en la conformación de su cuórum estructural. La Sala Constitucional juega un papel fundamental en los derechos de todos los costarricenses.

“Vamos a atender con prioridad este proceso. Me comprometo de forma personal a darle un seguimiento inmediato a este tema, para sacar adelante no solo el de la Sala Constitucional, sino también el de la Sala Tercera”, dijo la presidenta del Congreso.

Jiménez lanzó el compromiso luego de una discusión en la reunión semanal de las jefaturas de fracción, donde los cuatro voceros del autodenominado bloque democrático plantearon la necesidad de avanzar en el expediente sobre el nombramiento de nueves magistrados suplentes.

Los cuatro jefes plantearon la preocupación de que, precisamente esta semana, se dio un pico de expedientes de recursos de amparo en el tribunal constitucional y ese órgano no tiene suplentes desde diciembre.

Durante cinco meses, se ha mantenido el cuórum solo porque ningún magistrado propietario se ha ausentado, ni por incapacidad ni por vacaciones ni por algún viaje de trabajo.

El jefe de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, planteó la opción de entrar en esa discusión el próximo martes o miércoles, y fue apoyado por las vocerías del Frente Amplio (FA), José María Villalta; Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

Sin embargo, el jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, bloqueó dicha posibilidad de acuerdo y planteó la tesis de que se pida una nueva nómina de candidatos a las magistraturas suplentes.

Además, Acosta adujo que la Corte Suprema de Justicia abrió en marzo pasado un nuevo concurso para postular más candidatos a magistrados suplentes, del cual los demás jefes de fracción manifestaron no tener noticia, pues no se ha notificado oficialmente a Asamblea Legislativa.

Entre parte de los compromisos hechos por Yara Jiménez, este jueves, está el de consultar oficialmente a la presidencia de la Corte sobre ese presunto concurso y tenerles noticias a las fracciones políticas.

Los jefes de fracción comentaron que, muy posiblemente, se trata de una ampliación del procedimiento de nombramientos ya realizado desde el año pasado, porque la Sala Constitucional debe tener 12 suplencias y, en octubre, solo enviaron un expediente para el nombramiento de nueve magistrados, por lo que faltan candidatos para esos tres espacios.

Desde enero, los anteriores diputados intentaron hacer el nombramiento de magistrados, tanto para la Sala Tercera, expediente que llegó primero, como para la Constitucional.

Para nombrar magistrados penales, los diputados anteriores hicieron diez votaciones, pero solo eligieron dos, mientras que, para la Constitucional, se hicieron seis rondas de votación, sin ningún resultado.

Nogui Acosta alegó que eso era una señal para que se solicite una nueva nómina, pero esa opción fue cuestionada por los jefes del bloque democrático, porque la socialcristiana Abril Gordienko enfatizó, por ejemplo, que esas votaciones las hicieron otros diputados y se le puede dar oportunidad a los nuevos legisladores.