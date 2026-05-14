Política

Yara Jiménez se compromete a acelerar elección de suplentes para Sala Constitucional y evitar parálisis de ese tribunal

Nogui Acosta, jefe de PPSO, aseguró que hay un nuevo proceso de selección de candidatos a suplencias; Yara Jiménez hará consulta urgente a la Corte Plena

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Por Aarón Sequeira
Plenario legislativo, diputados, Asamblea Legislativa
La presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez, se comprometió a acelerar el trámite del nombramiento de magistrados constitucionales. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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