Política

Propuesta oficialista para modificar elección de magistrados suplentes enfrenta barrera constitucional

Aunque el oficialismo plantea que el Congreso asuma por completo el proceso para elegir a los magistrados suplentes, el marco constitucional vigente asigna al Poder Judicial la fase preliminar de selección

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Por Lucía Astorga
Fotos de Archivo Corte Plena, Poder judicial
La elección de magistrados suplentes a las Salas del Poder Judicial está en el aire, por la negativa del oficialismo de seguir adelante con el proceso que está definido en la Constitución Política. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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