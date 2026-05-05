Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema: ‘Que haya magistrados de un partido u otro es inaceptable’

Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, se refirió a las críticas del mandatario Rodrigo Chaves y la promesa del gobernante de tomar control de ese poder de la República.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reaccionó a la promesa del mandatario Rodrigo Chaves de tomar control del Poder Judicial, en un escenario en el que el chavismo, con 31 diputados, necesitaría de solo siete votos más para controlar la escogencia de magistrados.

Consultado por La Nación, Aguirre declaró, este lunes, que el Poder Judicial no puede ser visto como un sistema en el que haya representadas “mayorías que pertenezcan a partidos políticos”.

Orlando Aguirre rechaza pretensión de Chaves sobre nombramiento de jueces

El pasado 23 de abril, Rodrigo Chaves prometió ante miembros del Foro Mi País, brazo político de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), que el chavismo tomaría control del Poder Judicial, tal como ya lo hizo con el Ejecutivo y el Legislativo.

“Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y del Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, expresó el gobernante.

La independencia como condición democrática

Al respecto, Orlando Aguirre indicó que la cúpula de la Corte Suprema se debe integrar a partir de los mejores perfiles y con la participación de las personas más capacitadas. “No exactamente con sentido político, como se pretende, para que haya en la Corte Suprema de Justicia magistrados de un partido y magistrados de otro partido, eso es totalmente inaceptable”, externó.

Advirtió que caminar hacia un Poder Judicial cuyas decisiones estén condicionadas por las decisiones de otros poderes, pondría a Costa Rica en la ruta de la “autocracia”.

“Para hablar de un Estado de derecho, de democracia, tiene que haber un Poder Judicial independiente. Parece que esto de la independencia es algo que no gusta”, agregó.

Negó que la independencia judicial funcione como un escudo para quienes integran el Poder Judicial, como —según dijo— sostienen sus detractores, y afirmó que se trata de una condición indispensable para que la ciudadanía pueda acudir al sistema de justicia cuando considere que sus derechos han sido vulnerados.

Elección de magistrados suplentes

Mientras Chaves hace afirmaciones sobre intenciones de capturar al Poder Judicial, en la Asamblea Legislativa se mantiene en vilo la decisión sobre el futuro de la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Sobre la mesa, quedó una nómina de nueve candidatos recomendados por la Comisión de Nombramientos del Congreso al plenario. Ninguno de los integrantes logró reunir los votos necesarios, en parte por la decisión de la bancada oficialista y sus aliados de obstruir el proceso de elección para que la decisión quedara en manos de la nueva Asamblea, con mayoría chavista.

La postura del oficialismo no se trata de una oposición a los perfiles de quienes forman la lista de elegibles; tanto las bancadas de gobierno saliente y entrante han dicho que se oponen a todo el proceso interno que efectúa el Poder Judicial para eleborar la lista de candidatos que finalmente se remite al Congreso.

El chavismo quiere que se siga el mismo proceso que se hace para los magistrados propietarios, mediante el cual se abre un concurso abierto, por parte de la Asamblea Legislativa.

Aguirre declaró que “eso no se puede hacer así, porque la ley dispone otra forma de hacerlo y es la que ha venido señalando la Corte. Lo que quisiera es que la Asamblea actúe de forma célere en la designación de estos suplentes, porque eventualmente puede llegar a afectar y ya está afectando, en alguna medida, el trámite de algunos procesos en los que hay que llamar suplentes".

Contradicción entre la crítica y los hechos

Mientras que Chaves apunta por una mayor capacidad de influencia en la definición de quiénes son electos como magistrados, también critica que esta práctica se haya realizado en el pasado, para designar a personas que, en su criterio, serían afines a los partidos políticos tradicionales.

“Necesitamos con urgencia una reforma profunda del Poder Judicial, para que las magistraturas dejen de ser el botín político de los poderosos y para que la justicia pronta y cumplida no sea un anhelo, sino una realidad”, argumentó Chaves, este lunes, en la presentación de su último informe de rendición de cuentas.

Aguirre señaló que el discurso del presidente Chaves, en lo que tiene que ver con el rol del Poder Judicial, ha sido reiterativo en responsabilizar a este poder en la falta de avance de los grandes proyectos políticos oeconómicos propuestos desde el Ejecutivo.

“Yo quisiera señalar, en cuanto a esto y en lo que se refiere al Poder Judicial, que el Poder Judicial cumple el rol que le corresponde de acuerdo con la Constitución Política y no es otro que la tutela de los derechos fundamentales y civiles de todas las personas", destacó.

Para el presidente del Poder Judicial, estas decisiones pueden ser del desagrado del Ejecutivo o de cualquier otro poder de la República, así como para quien acuda al sistema de justicia, “pero eso no quiere decir que nosotros estemos actuando incorrectamente. Estamos realizando el rol que nos corresponde en el Estado de derecho”.

Propuesta de reforma desde el Poder Judicial

Según dijo, el Poder Judicial es consciente de que existen “problemas” en su funcionamiento. No obstante, argumentó que son falencias de carácter “estructural” y no de “responsabilidad subjetiva”

“Cuando iniciaba su gobierno, del presidente Chaves, yo le indiqué que el tema es jurídico y no político”, aseguró el magistrado.

Las principales debilidades estarían en el área penal, donde las críticas han sido mayores. "No negamos que así sea, porque los procesos son muy lentos, porque los entraban los abogados, etc", agregó.

“Hemos propuesto y estamos trabajando en una revisión integral del sistema procesal penal, de manera que el proceso sea célere, sencillo, simple, en que se tutelen adecuadamente los derechos, no solo de los imputados, sino también de las víctimas, pero eso requiere mucho trabajo”, explicó.

En cuanto a la relación con las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, señaló que esperan reunirse pronto tanto con la presidenta electa Laura Fernández, una vez que asuma funciones, y con la nueva bancada de gobierno, representada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).