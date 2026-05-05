Política

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema: ‘Que haya magistrados de un partido u otro es inaceptable’

El líder de la cúpula de la Corte Suprema se refirió a las manifestaciones del mandatario Rodrigo Chaves sobre tomar el control del Poder Judicial

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, se refirió a las críticas del mandatario Rodrigo Chaves y la promesa del gobernante de tomar control de ese poder de la República. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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