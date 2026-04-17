Editorial

Editorial: ¿Qué están haciendo el MOPT y el CTP ante la crisis por cierre de rutas de buses?

Entre 2018 y mayo del año pasado, desaparecieron 58 operadores de autobuses y las buseras reportaron una caída de 42% en el número de pasajeros movilizados

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Por La Nación
El problema también se manifiesta en zonas urbanas donde, pese a la cercanía con centros económicos, centenares de usuarios quedaron “al garete”. (Foto con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados)







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