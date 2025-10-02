Editorial

Editorial: ¿Es hora de declarar emergencia nacional el transporte público?

Pasamos atrapados en presas que reducen la calidad de vida y la productividad, aumentan la contaminación y tienen un alto costo económico. Lanamme presentó este 25 de setiembre el informe ‘Modernización del Transporte Público’, un plan para el periodo 2026-2030 que el país no debería ignorar

