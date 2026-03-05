El País

Motociclistas concentran el 56% de las muertes en carretera en el inicio del 2026

Datos del MOPT revelan que 63 de los 113 fallecidos en accidentes viales entre enero y febrero se desplazaban en motocicleta

Por Damián Arroyo C.
Motociclistas encabezan las muertes en carretera en 2026. La velocidad y la invasión de carril figuran entre los factores asociados.
Motociclistas encabezan las muertes en carretera en 2026. La velocidad y la invasión de carril figuran entre los factores asociados. (MOPT/Cortesía)







