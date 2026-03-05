Motociclistas concentran el 56% de las muertes en carretera en el inicio del 2026

Motociclistas encabezan las muertes en carretera en 2026. La velocidad y la invasión de carril figuran entre los factores asociados.

El 56% de las personas que murieron en carretera durante el primer bimestre del 2026 viajaba en motocicleta, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En total, 63 de los 113 fallecidos en accidentes de tránsito se movilizaban en este tipo de vehículo.

La cifra confirma que la motocicleta se mantiene como el vehículo con más víctimas mortales en carretera, una tendencia que se observa desde el 2014, de acuerdo con información de la Policía de Tránsito.

El segundo vehículo con más fallecidos es el automóvil, con 17 muertes registradas durante el mismo periodo.

Motociclistas lideran las estadísticas de muertes

Los datos del MOPT indican que enero registró 32 motociclistas fallecidos de un total de 59 víctimas, mientras que febrero contabilizó 31 decesos en motocicleta.

Con estas cifras, 63 de las 113 muertes en carretera durante el primer bimestre corresponden a personas que viajaban en motocicleta.

La Policía de Tránsito explicó que este tipo de vehículo continúa como el más involucrado en fatalidades. La institución indicó que a los 63 fallecidos en motocicleta se suman 11 personas que murieron mientras viajaban en bicicleta, lo que ubica a estos vehículos de dos ruedas entre los más vulnerables en carretera.

Velocidad sigue como principal factor

El informe también señala que 44 de las 113 muertes en carretera del primer bimestre se vinculan con exceso de velocidad.

En enero, 21 de los 59 fallecidos se relacionaron con esta conducta. En febrero, 23 de las 54 víctimas también se asociaron con el abuso de la velocidad.

Esto significa que el 36% de las muertes de enero y el 43% de las registradas en febrero tuvieron relación con esta conducta al volante.

La Policía de Tránsito señaló que es necesario reducir la velocidad en carretera, especialmente tras el inicio del curso lectivo, debido al aumento de niños y jóvenes en las vías.

El reporte también identifica otras causas frecuentes en los accidentes mortales.

La invasión del carril contrario aparece como la segunda conducta más vinculada con fatalidades, con 22 muertes registradas.

Según la Policía de Tránsito, este comportamiento suele relacionarse con rebases peligrosos o intentos de ganar tiempo en carretera.

La imprudencia del conductor se ubica como el tercer factor identificado, con 13 fallecidos durante el primer bimestre del año.

La Policía de Tránsito recordó varias recomendaciones para motociclistas y ciclistas. Entre ellas destacan no realizar piruetas, respetar semáforos y señales de alto, evitar rebasar por la derecha y no circular por aceras o en contravía.

También pidió a otros conductores no bloquear ni presionar a motociclistas o ciclistas en carretera, con el fin de reducir conflictos y riesgos viales.