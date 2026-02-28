Sucesos

Muerte de motociclista por choque con un 4x4 causa largas presas en la ruta 32

La carretera fue cerrada en ambos sentidos

Por Natalia Vargas
Un motociclista colisionó de frente contra un carro y falleció en el lugar del accidente.
Un motociclista colisionó de frente contra un carro y falleció en el lugar del accidente. (Reiner Montero)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

