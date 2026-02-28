Muerte de motociclista por choque con un 4x4 causa largas presas en la ruta 32

Un motociclista colisionó de frente contra un carro y falleció en el lugar del accidente.

Poco antes de las 8 a. m. de este sábado, se reportó una colisión que dejó a un motociclista fallecido en la ruta 32, cuatro kilómetros después del cruce de Río Frío, en el sentido hacia San José.

Desde entonces, se registran largas presas en ambos sentidos de la carretera, pues la vía permanece cerrada a la espera de las autoridades judiciales.

En apariencia, la motocicleta circulaba en sentido hacia San José–Guápiles y, por razones aún desconocidas, perdió el control en una curva y colisionó de frente contra un vehículo 4x4, marca Toyota.

A la llegada de la Cruz Roja Costarricense, el hombre, aún sin identificar, ya había fallecido.

El congestionamiento vial provocó que algunos conductores prefirieran regresarse y que incluso varios camiones intentaran salir del embotellamiento en reversa.