Esta fue la ‘extraña’ causa del aparatoso accidente de tránsito que sufrió periodista de Teletica

Las vacaciones por Brasil de Pablo Campos, periodista de Teletica, torcieron su rumbo de forma inesperada y lo tienen recuperándose en un hospital, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

Desde una sala del hospital Municipal Miguel Couto, Campos conversó con La Nación sobre su estado de salud y brindó detalles sobre el accidente.

De acuerdo con el periodista, él se dirigía rumbo a un tour que iniciaba a las 4:30 a. m. Todo marchaba correctamente en su viaje, pero notó que el carro se tambaleó en un par de ocasiones hasta que, repentinamente, el auto chocó contra un poste eléctrico.

“En el momento del choque volví a ver al chofer y estaba dormido; se despertó del golpe. Lastimosamente, no lo había visto, porque yo iba viendo el teléfono. Creo que fue lo más extraño, porque el chofer no reaccionaba”, comentó.

“Yo me bajé del carro y empecé a parar vehículos, pero nadie paraba. Lo relaciono con que aquí es muy inseguro y me imagino que a la gente le da miedo. Yo llamé al 911 y llegó en 10 minutos”, agregó.

Según explicó, el impacto de su bolsa de aire fue bastante fuerte y le generó intensos dolores en su rostro, pecho y abdomen. Al llegar al centro médico, le suministraron Tramal, lo cual disminuyó el dolor.

Además, las radiografías revelaron que sufrió un importante traumatismo en la nariz y el sector abdominal derecho.

Pablo Campos aseguró que espera que a eso de las 5 p. m. (2 de la tarde en horario de Costa Rica) le den el alta y regrese al hotel. “Ahora lo que queda es descansar”, afirmó.