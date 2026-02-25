Periodista de Teletica está hospitalizado tras sufrir aparatoso accidente de tránsito en Brasil

Pablo Campos, periodista de Teletica, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en Brasil, país en el que se encontraba de viaje. El comunicador está hospitalizado, luego de que el Uber que abordaba se estrellara contra un poste.

Así lo reveló el propio Campos a través de sus historias de Instagram, en las que mostró el fuerte daño que tuvo el carro y a él en una camilla, portando un cuello ortopédico.

“Tremendo susto me llevé esta mañana. El Uber en el que viajaba chocó contra un poste de luz. Cosas que pasan en segundos, pero aquí sigo, golpeado, pero gracias a Dios bien”, escribió

“Un giro a mis vacaciones, pero (le doy) gracias a Dios y a todos los médicos de este hospital aquí en Brasil que están atentísimos conmigo”, añadió.

El periodista, quien aseguró que se encuentra estable, se encuentra en el Hospital Municipal Miguel Couto, ubicado en Río de Janeiro. Justo ayer compartió varias fotografías de sus vacaciones en dicha ciudad.

Campos es periodista de Teletica desde hace varios años. En la televisora dirige el programa informativo Calle 7, el cual también presenta junto a María Teresa Rodríguez. Además, es parte del espacio Los doctores.