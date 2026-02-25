Viva

Periodista de Teletica está hospitalizado tras sufrir aparatoso accidente de tránsito en Brasil

El comunicador viajaba en Uber cuando este se estrelló contra un poste de luz

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Pablo Campos, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica.
El periodista Pablo Campos dirige el programa informativo 'Calle 7', de Teletica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pablo CamposTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.