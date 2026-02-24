Teletica explica por qué Édgar Silva sustituirá a Ignacio Santos en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

La décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, no contará con Ignacio Santos. En su lugar estará Édgar Silva.

Teletica eligió a Édgar Silva para sustituir a Ignacio Santos como presentador de ¿Quién quiere ser millonario?, uno de los programas más queridos por el público y del cual el exdirector de Telenoticias fue su icónico rostro durante nueve temporadas.

A las pocas horas de que Ignacio confirmara su retiro del noticiero, la televisora designó en su puesto a Rodolfo González. Luego de esto, y aunque se trate de un formato de entretenimiento, tuvo la difícil tarea de encontrar el reemplazo para el popular concurso.

Desde el primer programa de ¿Quién quiere ser millonario? (en 2009), el carisma de Santos fue pieza clave.

Tras días de duda, la empresa recargó esta responsabilidad en Silva, quien es una de las figuras más reconocidas de la televisión costarricense y dio sus razones para la elección.

“Su llegada responde a un recorrido profesional marcado por la versatilidad, la cercanía con la audiencia y una curiosidad constante como comunicador. A lo largo de los años, Edgar ha demostrado una capacidad única para conectar con distintas generaciones y públicos, siempre desde la autenticidad y el respeto por las historias de las personas”, escribió Televisora de Costa Rica en un comunicado.

Además, las autoridades de Canal 7 ratificaron la importancia que tiene para ellos el programa, al que ven como una manera de converger entretenimiento y educación, en beneficio de sus audiencias.

“Es un escenario donde el conocimiento abre oportunidades, donde la educación ocupa un lugar central y donde se respaldan sueños personales y de organizaciones cuando el programa se realiza con fines sociales. En ese contexto, la experiencia y el espíritu de Édgar Silva se integran de forma natural a la esencia del formato", se lee en el texto.

Finalmente, Teletica externó sus mejores deseos a Édgar Silva, quien se había alejado de las cámaras y volvió a la actividad desde hace un tiempo, siendo Mira quién baila su experiencia más reciente.

“Esta nueva etapa honra la historia del programa y proyecta una temporada cargada de emoción, propósito y compromiso con el aprendizaje de la sociedad costarricense. Le deseamos lo mejor a Édgar Silva en esta nueva faceta profesional en la pantalla de Teletica”, concluye el mensaje.