Ignacio Santos no sigue en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: este será el nuevo presentador

Teletica confirmó lo que tanto se especuló durante los últimos días, luego de que Ignacio Santos se retirara de Telenoticias: el periodista no presentará la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?

Muchos indicios sembraron las dudas, pues la televisora cambió la fecha de grabación de su primer programa y publicó dos materiales promocionales en los que no figura Santos.

Ahora, todo es oficial. En lugar de Ignacio, Édgar Silva será quien tome el puesto como presentador del popular concurso de Canal 7, cuyo primer programa se transmitirá este martes 3 de marzo a las 8 p. m.

“Esta nueva etapa honra la historia del programa y proyecta una temporada cargada de emoción, propósito y compromiso con el aprendizaje de la sociedad costarricense”, dicta el mensaje de la televisora.

“Le deseamos lo mejor a Édgar Silva en esta nueva faceta profesional en la pantalla de Teletica”, se lee más adelante.

Con esta noticia, Santos se enfila a desvincularse totalmente de Teletica, pues únicamente le queda su programa radial Malas compañías que, según anunció, esta semana está en “la recta final”.

Por su parte, Silva, tras alejarse de las cámaras, vuelve a una etapa de vigencia en la TV. Su experiencia más reciente fue como presentador de la segunda temporada de Mira quién baila.