Teletica atizó lo que tanto se especula tras retiro de Ignacio Santos, al dar importante anuncio sobre ‘¿Quién quiere ser millonario?’

El retiro de Ignacio Santos de Telenoticias no solo marcó el fin de una era en el noticiero, el cual dirigió por 28 años, sino que también generó dudas sobre los otros programas de Teletica en los que el periodista estaba involucrado.

Entre estos, el más visible es ¿Quién quiere ser millonario?, que está próximo a estrenar su décima temporada con la fuerte interrogante de si Santos seguirá al frente.

Recientemente, la empresa dio un importante anuncio sobre el concurso, al publicar en las redes sociales el material promocional donde confirma el estreno de la nueva edición.

“¡Sí, están leyendo bien! El inicio de la 10.° temporada está más cerca de lo que pensaban… El próximo martes 3 de marzo nos vemos de nuevo en la silla caliente", dice la descripción del video.

Este anuncio asegura la continuidad del popular concurso de Teletica; sin embargo, también atiza las dudas que están en el aire, pues, en ningún momento aparece Ignacio Santos ni se hace mención a él o a otro posible presentador.

De momento, lo único oficial es que Santos se retiró del telenoticiero y que lo sustituirá Rodolfo González. Además, se sabe que su retiro fue planificado desde hace seis meses.

Por otra parte, Manuel Granda, productor del programa, confirmó a La Teja hace unos días que Ignacio seguiría como presentador y que no habría ningún cambio. No obstante, la producción canceló la primera grabación, prevista para el 18 de febrero, tras el adiós del periodista, aunque no se dieron motivos.