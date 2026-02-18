Ignacio Santos trabajaría en esto tras dejar ‘Telenoticias’: véalo hablar de su futuro

Ignacio Santos se retiró del noticiero de Teletica este 17 de febrero.

En 2023 nadie veía como una realidad el retiro de Ignacio Santos. Sin embargo, en ese momento el periodista habló con total sinceridad sobre lo que haría tras dejar Telenoticias, en una entrevista que se vuelve más que reveladora en la coyuntura actual.

Diego Piñar fue quien entrevistó al entonces director del noticiero de Teletica y le preguntó sobre el momento en que dijera adiós al espacio que dirigió por tantos años.

Santos explicó, sonriente, que, sin dudas, la rutina que siguió durante más de tres décadas en telenoticiarios haría raro el momento de despedirse. Sin embargo, también aclaró que sería “muy diferente y muy divertido”.

Ignacio Santos anunció así su salida de Telenoticias

Además, de forma clara, aseguró que tenía dos proyectos pendientes a los que dedicar tiempo tras su retiro. El primero, acorde a su pasión por la escritura y sus estudios en filología, era escribir una novela histórica.

La segunda inquietud que mencionó es todavía más sorprendente, pues a este punto de su carrera sería más que inesperado (pero lejos de ser imposible, según él mismo) verlo en esa faceta. El destacado periodista dijo que tenía visualizado retomar el derecho penal, la cual fue su primera carrera, heredada de su padre.

Ignacio Santos dejó el derecho para dedicarse al periodismo desde los años 80. (Archivo)

“Me gustaría llevar algún caso con algunos queridísimos colegas de mi generación, quienes han sido muy generosos en decirme: ‘Llevemos cosas juntos, vamos a pasarla bien’”, aseveró Santos, quien es licenciado en derecho por la Universidad de Costa Rica.

“También me gustaría ser abogado en casos de libertad de expresión porque he desarrollado una amplia experiencia en eso, ya no como abogado, sino como acusado en aproximadamente 75 procesos penales, ante Sala Constitucional y civiles, y no he perdido ningún caso”, agregó.

Así que, aunque de momento no se sabe qué ocurrirá en su futuro, de boca del propio Santos se sabe que no es descabellado verlo trabajando en algún juzgado.