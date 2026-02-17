Viva

Lo que pasó en Teletica tras el retiro de Ignacio Santos es muy inusual y difícil de entender

El periodista de 63 años anunció en vivo su adiós al noticiero de Canal 7

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ignacio Santos
Ignacio Santos puso fin a su etapa como director del noticiero de Teletica, este 17 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio SantosTeleticaCanal 7De boca en boca
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.