Lo que pasó en Teletica tras el retiro de Ignacio Santos es muy inusual y difícil de entender

Ignacio Santos puso fin a su etapa como director del noticiero de Teletica, este 17 de febrero.

Ignacio Santos dijo adiós al noticiero de Teletica, donde trabajó por 28 años, sin ninguna parafernalia ni despedida especial. Su breve mensaje final fue fiel a su estilo sobrio, pero lo que pasó después en el canal es cuanto menos extraño.

“Esta es mi última edición como director de Telenoticias. Es un acuerdo que tomamos en común don René Picado y yo desde hace seis meses. Tengo mucho que agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser, en persona y en privado”, dijo al cerrar la edición meridiana del noticiario.

Luego de que Santos, una de las figuras más importantes de la TV de Costa Rica, pronunció sus últimas palabras como director de Telenoticias, la transmisión se fue a cortes comerciales. Seguidamente, la programación continuó con De boca en boca, espacio en el que ocurrió algo difícil de entender.

Tras la importante noticia que apenas unos minutos atrás dio el periodista, en el programa de farándula no se pronunció ni una sola palabra sobre el sonado retiro. Como si no se estuviera despidiendo su trabajador más reconocido, el espacio informó de noticias internacionales y mostró a Montserrat del Castillo subida en un árbol.

Aunque no hay ninguna información oficial, es cierto que, a diferencia de otras personalidades, esta despedida fue la más minimalista en los últimos años.