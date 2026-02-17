Estas fueron las emotivas palabras de Ignacio Santos al despedirse de ‘Telenoticias’

Ignacio Santos se retiró de la pantalla de canal 7 tras un acuerdo previo tomado en conjunto con René Picado desde hace seis meses

Ignacio Santos presentó por última vez Telenoticias este martes 17 de febrero; así lo confirmó al cierre del noticiero, donde hizo una breve pero sentida despedida. El periodista explicó que su salida responde a un acuerdo previo con la gerencia y aprovechó el espacio para dedicar un mensaje de agradecimiento a los televidentes por su confianza.

Este fue el mensaje con el que se despidió:

“Esta es mi última edición como director de Telenoticias. Es un acuerdo que tomamos en común don René Picado y yo desde hace seis meses. Tengo mucho que agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser, en persona y en privado”, dijo Santos.

En su discurso también agradeció a sus fieles televidentes y compañeros de trabajo.

“En primer lugar, agradecerle a usted por su confianza durante todas estas décadas, por haberme permitido entrar a su hogar y, en segundo lugar, agradecer a mis entrañables compañeros de Televisora de Costa Rica , el mejor equipo con el que he podido trabajar, así como a mis colegas, periodistas de Telenoticias, valientes y críticos en estos tiempos complejos”, afirmó.

Por último, únicamente nombró a dos personas, quienes marcaron su aprendizaje y años en esta profesión:

“Debo destacar entre ellos a Lázaro Malvarez Cárdenas, con quien he tenido el honor de trabajar y de aprender durante 32 años , y también quiero resaltar el apoyo de René Picado Cozza a todos nosotros para realizar un periodismo profesional e independiente. Feliz tarde, un fuerte abrazo”, finalizó.