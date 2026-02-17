Ignacio Santos se retiró de Teletica tras 28 años al frente del noticiero

Ignacio Santos asumió la dirección de 'Telenoticias' en 1998 de manera conjunta con Pilar Cisneros. Desde el 2002 es el director general.

¡El fin de una era! Ignacio Santos, director de Telenoticias, dejó oficialmente sus funciones en Teletica. El respetado y experimentado periodista estuvo al frente del noticiero desde 1998.

La información fue confirmada por el propio comunicador en la edición meridiana de este martes 17 de febrero con un breve mensaje al final.

“Esta es mi última edición como director de Telenoticias. Es un acuerdo que tomamos en común don René Picado y yo desde hace seis meses. Tengo mucho que agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser, en persona y en privado”, dijo Santos.

En su discurso también agradeció a sus fieles televidentes y compañeros de trabajo.

“En primer lugar, agradecerle a usted por su confianza durante todas estas décadas, por haberme permitido entrar a su hogar y, en segundo lugar, agradecer a mis entrañables compañeros de Televisora de Costa Rica, el mejor equipo con el que he podido trabajar, así como a mis colegas, periodistas de Telenoticias, valientes y críticos en estos tiempos complejos”, afirmó.

En su discurso, únicamente nombró a dos personas, quienes aseguró marcaron su aprendizaje en esta profesión.

“Debo destacar entre ellos a Lázaro Malvarez Cárdenas, con quien he tenido el honor de trabajar y de aprender durante 32 años, y también quiero resaltar el apoyo de René Picado Cozza a todos nosotros para realizar un periodismo profesional e independiente”, comentó.

La trayectoria de Santos en Telenoticias ha sido marcada por el periodismo de investigación, la cobertura de procesos electorales y casos de corrupción de alto perfil en Costa Rica.

Después de todos estos años al frente del informativo, Santos anunció hace unos días que el debate de cara a las elecciones de este 2026 fue su última intervención en estos formatos; sin embargo, no había manifestado su intención de salir del noticiero.