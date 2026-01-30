Ignacio Santos se sincera y dijo esto sobre su estado de salud

El jueves 29 de enero, Ignacio Santos habría conducido su último debate presidencial, a menos que exista una segunda ronda.

Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica, dio a conocer que se retira definitivamente de los debates presidenciales luego del realizado este jueves 29 de enero, a menos que exista una segunda ronda y los contrincantes acepten la invitación.

El periodista, que lleva 25 años encabezando encuentros entre precampañas, campañas y debates de primera y segunda ronda electoral, afirmó: “Ya tengo mucho tiempo de estar en esto”.

Posteriormente, recibió la consulta sobre cómo se encuentra su salud, por lo que fue muy claro: “Excelente, mejor imposible”, dijo con una sonrisa.

El cuestionamiento surgió a raíz de algunos rumores que hubo en el pasado, entre ellos que el comunicador tenía problemas médicos tras su ausencia en algunas ediciones de Telenoticias, a inicio de diciembre de 2025.

En ese momento, en redes sociales, se especuló que Santos habría sufrido un reciente padecimiento en su corazón y que fue atendido de emergencia en un hospital privado, lo que generó mensajes de preocupación entre el público.

Sin embargo, cuando La Nación consultó a Teletica, la respuesta fue la siguiente: “(Santos) se encuentra en excelente estado de salud y trabajando de manera normal. Como director del noticiero, don Ignacio tiene una agenda muy llena, además de participar en varios proyectos corporativos. Por esta razón, hay días en que no presenta alguna edición”, dijeron en aquel momento.

Sobre la razón para despedirse de los debates, Santos dijo a Teletica que tiene que ver con su edad.