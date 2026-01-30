‘Ya tengo mucho tiempo de estar en esto’: Ignacio Santos se despide satisfecho de los debates electorales

La noche de este jueves, a solo minutos de que arrancara el último debate de la campaña electoral, Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica, sorprendió con el anuncio de su retiro.
La mayor ansiedad que sentía previo al encuentro, confesó, respondía a que se aproximaba su último debate.
Más tarde, cuando las luces estaban a punto de apagarse en el estudio Marco Picado, en La Sabana, la prensa se acercó al director para conocer su apreciación y precisar un poco más sobre su decisión de alejarse de las cámaras.
“Ya tengo mucho tiempo de estar en esto”, dijo poco antes de descartar que su retiro obedezca a un quebranto de salud y revelar que ha encabezado al menos 25 debates, entre precampañas, campañas y debates de primera y segunda ronda electoral. Atesora decenas de anécdotas. Tantas, según dice, que ocuparía por lo menos una hora para rememorarlas.
“Por ahora me quedo con una profunda satisfacción, un debate respetuoso, intenso, pero donde se propusieron ideas en una forma absolutamente cívica”, concluyó sobre este último intercambio antes de acudir a las urnas el domingo.
Este, confirmó, fue su último debate. No obstante, podría regresar al estudio en caso de que los resultados obliguen a una segunda ronda y tenga que asumir un foro más entre los dos candidatos que avancen a la siguiente etapa de estas elecciones.
Por lo pronto, el trajín continúa. Santos se despidió de la prensa aludiendo a que mañana iniciará su día laboral con una entrevista a las 6 a. m.