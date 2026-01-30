Política

‘Ya tengo mucho tiempo de estar en esto’: Ignacio Santos se despide satisfecho de los debates electorales

El director del noticiero de Teletica confirmó, la noche de este jueves, que este sería su último debate

Por Natalia Vargas
Debate Final, Canal 7
Ignacio Santos anunció su retiro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







