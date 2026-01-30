¿Ignacio Santos se retira? Periodista lanza bombazo antes del debate de Teletica: vea el momento

Ignacio Santos es el director del noticiero de Teletica.

Ignacio Santos, director del noticiero de Teletica, sorprendió a propios y ajenos con una noticia sobre su retiro. El destacado periodista fue abordado a las afueras de la televisora, previo al debate de Canal 7 y soltó una primicia.

Walter Obando, reportero de De boca en boca consultó a Santos sobre el ambiente que se vive a las afueras del canal. Posteriormente, le preguntó si sentía nervios antes del debate y fue ahí cuando Ignacio se confesó.

“Tal vez la mayor ansiedad que tengo es que este será mi último debate”, comentó con una sonrisa.

Ignacio Santos habló de su futuro en Teletica

Aunque todo pareciera indicar que el director de Telenoticias, de 63 años de edad, adelantó que se retira, no dio más detalles. Por esta razón, de momento se desconoce cuándo ocurrirá su retiro o si simplemente no volverá a moderar un debate.

Cabe destacar que para el próximo proceso de elecciones presidenciales Santos cumpliría 67 años, es decir, superaría la edad de jubilación por dos años.

Además de este mensaje más directo sobre su futuro, las declaraciones anteriores del periodista estuvieron marcados por la emotividad.

“(Ver tanta gente a las afueras de Teletica) me emociona y le da mucho sentido a nuestro trabajo y también a la razón de ser de este canal que lo que siempre ha pretendido es esto: que todos seamos una gran familia”, expresó.