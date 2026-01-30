Viva

¿Ignacio Santos se retira? Periodista lanza bombazo antes del debate de Teletica: vea el momento

El periodista hizo una reveladora declaración antes del debate presidencial de Canal 7

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ignacio Santos es el director del noticiero de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio SantosTeleticaTelenoticiasDebate TeleticaElecciones 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.