Ignacio Santos volvió a ‘agarrar caído’ a Elías Alvarado: ‘No se le pasa una’

Una vez más, Ignacio Santos y el periodista Elías Alvarado protagonizaron un curioso momento en una de sus interacciones habituales del noticiero de Teletica. Constantemente, el director de Telenoticias se sale del libreto y muestra una cara suya muy distinta a la seriedad de las noticias, y el corresponsal de Canal 7 en Estados Unidos ha sido protagonista en algunas de “las salidas” de su jefe.

Hace unos meses, por ejemplo, don Ignacio se dio cuenta de que Elías hizo un pase en un lugar donde estaba descansando junto a su familia y Santos lo expuso. El momento fue muy curioso y provocó reacciones en redes sociales. Ahora, de nuevo, Santos “agarró caído” a Elías y volvió a mostrar una faceta fuera de cámaras del periodista.

En la edición meridiana de Telenoticias de este lunes 26 de enero, Elías reportaba para el noticiero la situación que se vive en Estados Unidos con la fuerte tormenta invernal. Al cierre de su participación, don Ignacio dijo: “Tal como veíamos al compatriota Adonis Fernández levantando nieve, tenemos estas imágenes que voy a compartir contigo”.

De seguido, en la pantalla se vio a Elías quitando nieve de la calle con una pala. Estas tomas fueron realizadas con la cámara de Elías mientras él se preparaba para el pase en vivo. La situación causó risas y dio paso a la anécdota. Santos comentó que él nunca había quitado nieve, pero que sabía que era un trabajo extenuante.

“Es muy agotador limpiar nieve”, manifestó el corresponsal.

El curioso video lo compartió el propio Elías en sus redes sociales con el comentario: “A don Ignacio no se le pasa una... me agarraron”.