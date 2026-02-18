Viva

Ignacio Santos confirma el fin de un programa de Teletica, tras retirarse del noticiero

El periodista se refirió al final del programa este 18 de febrero

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Ignacio Santos y Armando González dirigen el programa 'Malas compañías', de Teletica Radio. (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ignacio SantosTeleticaMalas compañías
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.