Ignacio Santos confirma el fin de un programa de Teletica, tras retirarse del noticiero

Ignacio Santos tuvo su último día como director del noticiero de Teletica este martes 17 de febrero y, con el anuncio de su retiro, surgieron también las dudas sobre el futuro de su programa radial Malas compañías.

Al empezar la edición de este miércoles, Santos, muy por encima y sin dar mayor detalle, confirmó que el espacio que dirige junto al periodista Armando González está pronto a finalizar, tras casi nueve años.

El comunicador presentó como invitado al escritor Alfredo González, autor del libro Las malcriadas: historias de mujeres que se salieron del canasto. En la presentación, recalcó que esta no será la única vez que González los acompañe y ahí se refirió al fin del programa.

“Estará también la próxima semana, ya para la recta final de Malas compañías”, fue la breve pero reveladora frase de Santos.

Malas compañías salió al aire por primera vez el 24 de abril de 2017, como parte de la conformación de la emisora Teletica Radio. Desde entonces, se ha transmitido de lunes a viernes, en la franja horaria de 8 a 9 a. m.

Este espacio de análisis se convirtió en el proyecto más personal de Santos. Su singular nombre surgió de la profunda amistad entre ambos periodistas, así como por el gusto que tienen por el cantautor español Joan Manuel Serrat.

“Así le puse por Armando. Mi mamá siempre me dijo que él era una mala compañía (risas). A los dos nos pareció un nombre original. Además, –no necesariamente viene de ahí– tiene que ver, con la canción de (Joan Manuel) Serrat. De ahí es donde sale la idea”, dijo en entrevista con La Nación en 2017.