El País

Crisis de buses en Costa Rica: cierra ruta y eleva a 107 los servicios abandonados

Empresa informó que el servicio de bus llegará a su fin este sábado

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Por Cristian Mora
Buses, paradas y pasajeros
Transportes 4x3 brindaba servicio en las rutas 626 y 627 entre Miramar y Puntarenas desde 2017. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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BusesCierre de ruta de busesrutas 626 y 627Miramar de Puntarenas
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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