El País

Nueva ruta abandonada: esta empresa anunció a usuarios que dejará de brindar servicio debido a pésimo estado de carretera

Usuarios en una comunidad rural deberán buscar otro medio de transporte a partir del 20 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Ruta en mal estado.
La empresa alegó que el pésimo estado de la ruta eleva el costo de mantenimiento de los buses. (Tomado de Facebook. /Tomado de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
rutas abandonadasGuatusoTilarán
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.