Editorial

Editorial: Por qué estos 57 diputados tienen prohibido fallarle a la democracia

Hoy, más que nunca, la responsabilidad cívica exige intolerancia frente a los vicios que marcaron a no pocos de los legisladores que concluyeron funciones este 30 de abril

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Por La Nación
Según una encuesta del CIEP divulgada en enero, la Asamblea Legislativa está entre las instituciones peor valoradas, con una calificación promedio de 4,7 sobre 10, apenas por encima de los partidos políticos, que ocupan el último lugar, con 4,6. (JORGE CASTILLO)







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