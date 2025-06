¿Por qué Pilar Cisneros señala a diputado examigo de Chaves de burlarse de su forma de caminar?

Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido de gobierno, compartió este miércoles, poco antes de las 9 p. m., en sus estados de WhatsApp, un video donde señala a un diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por burlarse de su forma de caminar, el martes, durante un receso del plenario de la Asamblea Legislativa.

Se trata de Leslye Bojorges León, congresista a quien el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó en algún momento como ejemplar, cuando el legislador le decía al mandatario que él estaba en el Congreso para ayudarle.

La polémica surgió desde el martes, cuando el medio Trivisión publicó en sus redes un corto de varios segundos en que aparecía Bojorges renqueando, mientras parecía bromear con la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Por la forma de caminar cuando estaba bromeando, oficialistas como Ada Acuña, Paola Nájera y Daniel Vargas les reclamaron a Bojorges y a Ruiz, a través de sus redes, que estuviera burlándose del caminar de la vocera del gobierno.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves y diputado Leslye Bojorges rompen armónica relación

Temprano, este miércoles, Cisneros le dijo a El Observador CR que, si Bojorges se estaba burlando de ella, era problema de él y no de ella.

“Bojorges puede evitar la chota, en cambio, yo no puedo evitar mi cojera, porque tengo cinco pines en el pie izquierdo que me producen mucho dolor cuando lo tengo hinchado. Nunca me he victimizado y esta no será la primera vez. Hago lo que puedo con lo que tengo y no me molesta seguir activa, pese a mi limitación física”, le explicó a ese medio.

El diputado Leslye Bojorges, del PUSC, se acercón donde Pilar Cisneros, jefa oficialista, para decirle que él no se estaba burlando de ella, este miércoles.

En un video colgado en sus redes sociales, el martes por la noche, Bojorges se disculpó con las personas con discapacidad que podrían haberse sentido ofendidas con su gesto y arguyó que había caminado así exagerando, luego de un supuesto pisotón que le dio Monserrat Ruiz sobre unos zapatos que, según él, estaba estrenando.

“Si bien no me estaba burlando de ninguna persona con discapacidad, debo reconocer que esa no es la forma correcta de actuar de un diputado en el primer poder de la República. Por eso, a todas las personas que se sintieron ofendidas con mis actuaciones, les pido disculpas”, dijo el socialcristiano en un video donde no hizo ninguna referencia a Cisneros.

LEA MÁS: Fiscalía investiga a Rodrigo Chaves y Leslye Bojorges por millonario giro a escuela dirigida por el diputado

En una segunda aclaración, este miércoles, Bojorges le respondió a usuarios de redes diciendo que no era cierto que se estaba burlando de Cisneros e insistió en su argumento de que era todo una cuestión de andar con zapatos nuevos que le chimaban y porque Ruiz lo estaba molestando por eso.

Ante una solicitud de otro usuario, mostró sus zapatos y enfatizó que no hay zapaterías en San José para comprar su talla, sino que se la hace una persona en Alajuela.

Pilar Cisneros: ‘Es una excusa poco creíble’

Adicionalmente, Cisneros le dijo a El Observador CR que la excusa del diputado alajuelense es “poco creíble y pobre”. Agregó que, si estaba estrenando zapatos, por qué no los mostró y señaló que en ninguna parte del video se nota el supuesto majonazo de Ruiz.

LEA MÁS: OIJ: Leslye Bojorges dijo que apoyaría recursos para la UTN a cambio de ayuda para hijo de exdiputado

En el video compartido en el WhatsApp de Cisneros, así como en las cuentas de Facebook de Paola Nájera y Ada Acuña, se señalan varios momentos anteriores a la presunta burla, tal como cuando Bojorges miró varias veces hacia donde estaba la oficialista, antes de supuestamente copiarla, y un momento en que Ruiz vuelve a ver hacia la cámara del plenario.

El presidente Rodrigo Chaves también repudió las acciones de los diputados Bojorges y Ruiz Guevara. “¿Sabe qué, don Leslye (Bojorges)? La imitación le quedó horrible, no solo por la pésima actuación en lo moral y en lo físico, sino que también me da lástima por el pueblo de Costa Rica, y la verdad que me da lástima por usted y por su cómplice en esta ‘bromita’, Monserrat Ruiz”, apuntó.

El jerarca dijo que las acciones de Bojorges le dan lástima, porque “nunca podrá imitar lo que es andar por la vida con la frente en alto, como Pilar Cisneros; no puede imitar lo que es no tener cola que le majen, como Pilar Cisneros; no tener la honestidad y la transparencia que tiene Pilar Cisneros; no tener la capacidad de trabajo, el respeto, que tiene Pilar Cisneros”.

Chaves le llamó “bufón” a Bojorges y lo acusó de que estas imitaciones las ha hecho desde que asumió como diputado.

Bojorges alegó también que este miércoles, después de las acusaciones del mandatario, se le acercó a Cisneros para decirle que no se estaba burlando, pero si ella se había sentido ofendida, se disculpaba.

“Esta es una historia que sacaron de contexto y le metieron morbo. Yo no me burlaría de una persona con discapacidad”, enfatizó.