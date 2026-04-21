Política

Este fue el gesto del PLN hacia Dinorah Barquero tras burla de otro diputado: ‘Es una mujer bella en todos sus extremos’

Subjefa del PLN entregó ramo floral enviado por miembros de la Juventud Liberacionista de 1970 a Dinorah Barquero

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Por Aarón Sequeira
Dinorah Barquero ramo de flores violencia
PLN entrega ramo de flores a Dinorah Barquero como gesto por ataques que recibió (Lucía Astorga/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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