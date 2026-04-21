Este fue el gesto del PLN hacia Dinorah Barquero tras burla de otro diputado: ‘Es una mujer bella en todos sus extremos’

PLN entrega ramo de flores a Dinorah Barquero como gesto por ataques que recibió

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) tuvo un gesto de apoyo y solidaridad hacia la diputada Dinorah Barquero, este lunes, varios días después de que fue objeto de burla del congresista independiente Lesly Bojorges, afín al chavismo.

En medio de la sesión del plenario, el jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, anunció que entregarían a la congresista un ramo de flores enviado por excompañeros Barquero en la Juventud Liberacionista de 1970.

Este fue el gesto del PLN en apoyo a Dinorah Barquero

El hecho por el que se solidarizaron con la alajuelense se dio el jueves pasado, cuando Bojorges fue encarado por haber cuestionado a la diputada Luz Mary Alpízar, por ausentarse de los órganos legislativos, a pesar de que se debe a constantes problemas de salud, como sobreviviente de cáncer y recién operada por cálculos biliares.

Ese día, en lugar de disculparse con Alpízar, Bojorges más bien terminó insultando a Barquero, al decirle que la ha visto metida peleando por todo y alegando por todo, pero nunca la ha visto “metida en el gimnasio”.

Tanto rechazó generó el comentario de Bojorges, que incluso sus excompañeros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) repudiaron el comentario.

“Manifestamos la solidaridad con una mujer valiente, fuerte, estudiosa, responsable, honorable, que ha sido víctima de la violencia política. En ella se reflejan las mujeres que han sido víctimas de la violencia política”, dijo el jefe del PLN, Óscar Izquierdo.

De inmediato, le pidió a la subjefa liberacionista, Alejandra Larios, entregarle un ramo de flores que representan la belleza que Dinorah Barquero tiene.

“Es una mujer que, en todos sus extremos, es bella. Nuestro abrazo solidario, en nombre de todas las mujeres y hombres que tenemos conciencia de que se debe evitar la violencia política”, dijo Izquierdo.

En respuesta al gesto, Dinorah Barquero hizo un llamado a la reflexión y pensar dónde está la Costa Rica “pura vida, pacifista y de respeto a las mujeres y los hombres”, precisamente por la violencia hacia Alpízar, ella y la jueza agredida el viernes pasado.

“Esta no es la Costa Rica en que fuimos criados y en la que queremos que se desarrollen las nuevas generaciones”, dijo.