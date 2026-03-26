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Don Leslye, se predica con el ejemplo

Don Leslye hace todo lo contrario de lo que se espera de un educador: ofende, señala, insulta y pierde el control de sus emociones. Su gestión como diputado será recordada por sus constantes irrespetos, que se han vuelto tendencia en Internet

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Por Joshua Quesada
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
El diputado Leslye Bojorges será recordado al concluir el actual periodo en la Asamblea, pero no por su trabajo en favor de la provincia que representa. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Leslye Bojorgesdiputado Leslye BojorgesJonathan AcuñaJoshua Quesada

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