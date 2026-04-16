Delfino.cr desmiente a Leslye Bojorges y denuncia uso indebido de su información para atacar a diputada Luz Mary Alpízar

El diputado independiente Leslye Bojorges cuestionó las ausencias de la legisladora Luz Mary Alpízar, del PPSD, quien es sobreviviente de cáncer.

El medio Delfino.cr envió una nota al Directorio de la Asamblea Legislativa en la que desmintió los argumentos utilizados por el diputado independiente Leslye Bojorges durante la sesión del miércoles en el plenario, cuando acusó a la legisladora Luz Mary Alpízar de ser la que más ausencias registra en los cuatro años del actual periodo, afirmación que el legislador aseguró basar en datos publicados por ese sitio.

Bojorges utilizó ese señalamiento para desacreditar a Alpízar, quien le antecedió en el uso de la palabra para cuestionar que varios legisladores abandonaran el plenario con el fin de debilitar el proceso de votación de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

“Vergüenza le debería dar agarrar ese micrófono para decir que adonde están los diputados que hoy no vienen a votar”, declaró Bojorges, cuya curul está ubicada a espaldas de la que ocupa la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSO).

Las declaraciones del legislador generaron molestia entre varios diputados, quienes defendieron a Alpízar, alegando que sus ausencias se debían a su condición como sobreviviente de cáncer.

El legislador independiente alegó que según Delfino.cr, Alpízar es la diputada del cuatrienio que más ausencias registra a las sesiones del plenario. No obstante, el medio de comunicación afirmó que lo dicho por Bojorges “no corresponde a los datos publicados en nuestra plataforma”.

“Lamento profundamente y reprocho que se haya hecho un uso irresponsable de la información publicada en nuestra plataforma para atacar a una integrante del Congreso, y aún más que un miembro del poder de la República haya falseado información y la haya atribuido a nuestro medio de comunicación”, manifestó el periodista Luis Madrigal, quien coordina la herramienta de periodística.

El comunicador aclaró que el contador de asistencias que lleva el medio, no diferencia entre ausencias justificadas o injustificadas, “razón por la cual congresistas con afecciones de salud o causas de fuerza mayor a lo largo del periodo constitucional pueden aparecer como las más ausentes en dicho contador”.

Madrigal también solicitó al Directorio legislativo incorporar la nota al acta de la sesión del 15 de abril, como acción aclaratoria. El documento fue dirigido al presidente del Congreso, Rodrigo Arias; al primer secretario, Carlos Felipe García; y a la segunda secretaria, Gloria Navas.

Nota se leyó en plenario

El documento fue leído en la sesión de este jueves, a solicitud de Delfino.cr y la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que aprobó una moción en ese sentido.

Respaldaron la propuesta Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Katherine Moreira, los tres del Partido Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); Manuel Morales, diputado chavista del PPSD; y la independiente Kattia Cambronero.

Tanto la diputada Guillén como Ariel Robles, su compañero de fracción, apelaron a que Bojorges se disculpara públicamente con Alpízar. Sin embargo, cuando este tomó la palabra, sus manifestaciones encendieron una nueva polémica, por los señalamientos que hizo, en esta ocasión, contra la verdiblanca Dinorah Barquero.

Nueva polémica

El independiente indicó, en micrófonos, que efectivamente leyó la nota del medio de comunicación, pero argumentó que la única corrección que se debía hacer es que Alpízar no sería la que más ha faltado, sino la tercera.

“Lo único que hice fue mencionar o tratar de aclarar lo que decía Delfino, si Delfino tiene una plataforma que no es eficiente, es un problema de Delfino, no es un problema mío”, agregó.

Luego procedió a señalar a la diputada Barquero, a quien acusó de reclamar por todo, alegar por todo y pelear por todo. “A usted Dinora Barquero la he visto metida en todo en cuatro años, en lo único que a usted no la he visto metida estos cuatro años es en el gimnasio”, lo que provocó una nueva ola de reclamos.

La primera en externar su malestar fue la socialcristiana Daniela Rojas, quien visiblemente molesta, calificó de “vulgaridad” las declaraciones de su excompañero de bancada, al tiempo que subrayó que no es correcto “meterse con el físico” de las personas.