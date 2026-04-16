Política

Delfino.cr desmiente a Leslye Bojorges y denuncia uso indebido de su información para atacar a diputada Luz Mary Alpízar

Medio asegura que afirmación del diputado Bojorges sobre Luz Mary Alpízar “no corresponde” a la información publicada en su plataforma

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Por Lucía Astorga
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
El diputado independiente Leslye Bojorges cuestionó las ausencias de la legisladora Luz Mary Alpízar, del PPSD, quien es sobreviviente de cáncer. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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