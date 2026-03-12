Presidenta del partido de gobierno fue sometida a cirugía

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se sometió a una operación para atender un cuadro médico por piedras en la vesícula. Foto: Rafael Pacheco Granados

La diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del partido de gobierno Progreso Social Democrático (PPSD), fue sometida a una cirugía tras presentar piedras en la vesícula, informó su despacho este jueves.

De acuerdo con el comunicado, la legisladora venía presentando una condición de salud complicada que se intensificó durante el último mes, lo que llevó a que el miércoles 11 de marzo fuera operada por cálculos biliares.

La diputada permanecerá incapacitada hasta el 25 de marzo, inclusive, periodo durante el cual se mantendrá enfocada en su recuperación. Tras la intervención quirúrgica, Alpízar evoluciona satisfactoriamente, indicó su encargada de prensa.

Alpízar fue candidata presidencial del PPSD en las elecciones del pasado 1.° de febrero. Esta es la misma agrupación que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves Robles en 2022.

No obstante, sus actuaciones y críticas hacia decisiones del gobierno terminaron por distanciarla del oficialismo. Esa ruptura llevó a que el chavismo optara por utilizar otra estructura partidaria como “taxi electoral” para los comicios de 2026: el partido Pueblo Soberano (PPSO), cuya candidatura presidencial fue encabezada por Laura Fernández Delgado, quien resultó electa.