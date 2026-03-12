Política

Presidenta del partido de gobierno fue sometida a cirugía

La legisladora estará 13 días incapacitada, mientras se recupera del procedimiento médico

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Luz Mary Alpízar, candidata del Partido Progreso Social Democrático
La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se sometió a una operación para atender un cuadro médico por piedras en la vesícula. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luz Mary AlpízarAsamblea LegislativaDiputados
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.