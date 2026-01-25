Editorial

Editorial: La elección legislativa importa mucho

Los costarricenses necesitamos en la Asamblea Legislativa a personas bien preparadas, capaces de ejercer su juicio crítico y apegadas a las normas y formas de la democracia. Las iniciativas para impulsar la reelección presidencial consecutiva y suspender garantías son inaceptables

Por La Nación
26/02/2027, San José, Edificio de la Asamblea Legislativa.
Al fondo, el edificio de la Asamblea Legislativa. (Jose Cordero)







