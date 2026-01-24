Columnistas

En peligro nuestros derechos y garantías individuales

En caso de prosperar la propuesta de levantar las garantías individuales, podrían entrar a regir serias restricciones a la forma de vida que ha habido ininterrumpidamente en Costa Rica, al menos desde 1949

Por Carlos Tiffer
Aunque Costa Rica no tiene ejército, escenas similares a esta (captada en Ecuador en 2022) podrían verse en nuestro país si llegara a declararse un estado de excepción. Las autoridades podrían entrar a cualquier casa o negocio aun sin poseer la autorización de un juez. (MARCOS PIN/AFP)







