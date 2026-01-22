Encuesta Idespo-UNA: Pueblo Soberano lidera intención de voto para diputados; indecisos son la segunda fuerza

La intención de voto para diputados se concentra en un grupo reducido de partidos políticos, indica encuesta de Idespo-UNA.

El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) encabeza la intención de voto para diputaciones con un 35,5%; no obstante, el grupo de personas indecisas se consolida como la segunda fuerza electoral, con un 33%, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), presentada este miércoles.

Muy por detrás se ubican el Partido Liberación Nacional (PLN), con un respaldo del 8,2%; el Frente Amplio (FA), con un 6,8%; y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), que alcanza un 3,8% de las preferencias.

Las demás agrupaciones que participan en la contienda no registran apoyos suficientes para superar el margen de error de la medición, el cual es de ±3 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

¿Cómo sería la próxima Asamblea?

José Andrés Díaz, investigador del Idespo, explicó que los resultados de la encuesta no permiten estimar la cantidad de curules que podría obtener cada partido, debido a que la asignación de escaños se define por circunscripciones provinciales y no a partir de una medición nacional.

Para realizar ese tipo de proyecciones, señaló, sería necesario aplicar encuestas representativas por provincia y utilizar una metodología distinta que permita calcular los votos absolutos requeridos para las cuotas de cociente y subcociente. “Con datos de encuestas de opinión a escala nacional se tiene esa limitante”, indicó.

No obstante, Díaz apuntó que, de mantenerse tendencias similares, podría configurarse un Congreso con menor fragmentación partidaria, debido a una reducción en la cantidad de partidos políticos representados en el Congreso, aunque aclaró que se trata únicamente de una posibilidad y no de una proyección formal.

El investigador también advirtió que el instrumento utilizado no permite captar con precisión otro fenómeno que ha sido relevante en procesos electorales anteriores: el desempeño de los partidos provinciales. En el actual proceso electoral participan varias de cuatro de estas agrupaciones, cuyo respaldo podría no reflejarse adecuadamente en una medición nacional.

Según explicó, dependiendo de la configuración final del voto, no se descarta que alguna fuerza provincial logre representación legislativa.

Los partidos provinciales inscritos en la contienda son Anticorrupción Costarricense y Compatriotas, ambos por San José; Actuemos Ya, de Cartago; y Unión Guanacasteca, de Guanacaste.

La asignación de escaños en la Asamblea Legislativa se realiza mediante un sistema de cociente y cifra residual, con una barrera mínima llamada subcociente. Primero, se calcula el cociente dividiendo los votos válidos en una provincia entre el número de escaños disponibles. Cada partido que alcance ese cociente obtiene un escaño.

Si quedan escaños por asignar, se utilizan las cifras residuales (los votos sobrantes) de los partidos, incluyendo aquellos que no alcanzaron el cociente, pero sí al menos el 50 % de esa cifra (el subcociente). La distribución se hace en orden descendente según los votos residuales hasta llenar todas las plazas.