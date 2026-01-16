Estos son los debates presidenciales que quedan rumbo a las elecciones 2026: fechas clave y dónde seguirlos en Costa Rica

Con las elecciones nacionales cada vez más cerca, la campaña presidencial entra en una fase en la que la exposición pública de ideas cobra mayor relevancia. Los debates organizados por medios de comunicación, universidades y grupos empresariales se perfilan como espacios clave para que el electorado conozca las propuestas de las personas candidatas.

Durante enero, distintas organizaciones privadas programaron varios encuentros televisivos y presenciales, los cuales se distribuirán a lo largo del mes y contarán con formatos diversos, según cada organizador.

El primero que sigue en la lista, tras los debates del TSE, se realizará el domingo 18 de enero, bajo la organización del Grupo OPA, a las 6:30 p. m. La transmisión se dará generalmente por Canal 38, aunque la señal puede variar según la empresa cablera.

La agenda continuará el lunes 19 de enero, cuando la Universidad de Costa Rica convoque a un nuevo intercambio entre candidaturas presidenciales, será de 6 p. m. a 9 p. m. La transmisión se realizará por Canal 15 y las emisoras universitarias.

Para el martes 20 de enero, el Grupo Extra, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), organizará otro debate a las 7 p.m. y se podrá ver por su canal de televisión dependiendo su operadora de cable y escuchar en la emisora 92.3 FM.

La programación seguirá el miércoles 21, con el debate de Trivisión iniciará a las 7 p. m., el cual se transmitirá por televisión por cable. El canal específico dependerá de la empresa cablera, por lo que se recomienda a las personas interesadas consultar la guía de programación de su proveedor.

El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) anunció la lista de candidaturas presidenciales que participarán en el debate que se realizará el próximo 22 de enero, en conjunto con Multimedios. El espacio está previsto para iniciar a las 7 p. m. y formará parte de los encuentros organizados por entidades privadas en la recta final de la campaña electoral.

Posteriormente, el lunes 26 de enero a las 6 p.m, el Grupo Columbia desarrollará su propio encuentro con las personas candidatas, mientras que el martes 27 a las 7:30 p.m., Repretel y Monumental realizarán otro debate de alcance nacional.

El medio digital No Pasa Nada realizará su debate el miércoles 28 del mismo mes, el cual se transmitirá por medio de su cuenta oficial en YouTube.

El cierre del calendario previsto se dará el jueves 29 de enero, con el debate organizado por Teletica a las 8 p.m. en Canal 7, uno de los espacios de mayor audiencia durante los procesos electorales recientes.

Estos encuentros privados se desarrollan en un contexto donde la comparación directa de propuestas resulta determinante para una parte importante del electorado, en especial para quienes aún no definen su voto.