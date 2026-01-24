Columnistas

El mito de la reelección presidencial sucesiva

Estas son las razones por las cuales la reelección presidencial sucesiva no solo no es posible políticamente, sino tampoco jurídicamente

Por Rubén Hernández Valle
Bandera de Costa Rica contra fondo de cielo celeste con nubes, firmamento
Según el artículo 195 de la Constitución Política de Costa Rica, las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas. (Shutterstock/Shutterstock)







