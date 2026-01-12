Sucesos

Carlo Díaz representará al Ministerio Público en juicio contra diputado oficialista

El diputado del oficialismo, Alexander Barrantes, anunció que no podrá acudir a la citación judicial

Por Natalia Vargas
El fiscal general Carlo Díaz representará al Ministerio Público en juicio contra diputado oficialista Alexander Barrantes.
El fiscal general, Carlo Díaz (izquierda), representará al Ministerio Público en juicio contra diputado oficialista Alexander Barrantes. (La Nación/La Nación)







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

