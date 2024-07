Rodrigo Chaves asegura que diputado Geison Valverde le pidió nombrar familiares en MEP

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles 31 de julio que el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de Limón, Geison Valverde, le pidió nombrar familiares en puestos del Ministerio de Educación Pública (MEP), a cambio de votar negativamente la moción de censura contra la ministra Anna Katharina Müller.

“A mí ya la Fiscalía me llamó a declarar sobre este tema. Le voy a decir el nombre del diputado: Geison Valverde, de Guápiles, en la provincia de Limón. Es el diputado al que yo me referí en Guanacaste diciendo ‘ese diputado que vino a pedir nombramientos’.

“No le voy a dar los detalles ni la evidencia que tengo, ni el nombre de los testigos, que los hay, de la solicitud de Geison Valverde, porque tengo que ir a declarar a la Fiscalía a la que daré testigos, lugar, fecha, los documentos que él traía y la descripción de los documentos”, aseveró el presidente en conferencia de prensa.

La Nación buscó una reacción de Valverde sobre las aseveraciones del presidente, pero desde su despacho indicaron que el diputado está fuera del país y que no fue posible obtener sus declaraciones. No obstante, esa oficina indicó que no han sido notificados de ninguna denuncia contra el congresista.

Chaves se refirió por primera vez a este tema el pasado 23 de julio, durante una gira por la provincia de Guanacaste. En esa ocasión, el mandatario dijo que un legislador “traicionó sus valores” porque votó a favor de la censura de la jerarca del MEP como protesta porque no se le nombró a un familiar en dicho ministerio.

El voto de censura contra Müller se aprobó el pasado 17 de julio con el voto positivo de 33 diputados, entre ellos Valverde. Los congresistas le recriminaron a la ministra haber apoyado un recorte de ¢65.000 millones al presupuesto del ministerio para el 2025.

“La censura a Anna Katharina Müller es una censura a los valores de los costarricenses, hay un diputado que dice: ‘Me nombra a fulano de tal en tal parte’, y una viceministra Administrativa Financiera le dice ‘no señor’. Sí, señor diputado, usted sabe de quién estoy hablando, y no lo quiero quemar hoy, pero usted traicionó sus valores, porque por eso votó por esa censura”, dijo Chaves en Guanacaste.

Tras las declaraciones del mandatario, el diputado del Frente Amplio (FA), Johnatan Acuña, envió un oficio a Casa Presidencial para pedir que Chaves revelara el nombre del legislador.

“Ante el conocimiento de una irregularidad como esta, que puede consistir en una violación al deber de probidad por parte del diputado que usted señala, lo que corresponde, por transparencia, ética y apego a la legalidad, es realizar la respectiva denuncia pública”, señaló Acuña.

Eco en el plenario legislativo

El pasado 17 de julio, durante el debate que realizó la Asamblea Legislativa para el voto de censura a Anna Katharina Müller, la diputada oficialista Paola Nájera hizo mención de estos supuestos acontecimientos, pero no dijo el nombre del congresista implicado.

“Nos llegan denuncias, nos llegan rumores, de que le pasan solicitando al MEP que les nombre urgentemente gente de sus partidos en algunos puestos”, afirmó la oficialista.

Tras sus afirmaciones, la legisladora del FA, Sofía Guillén, pidió la palabra por el orden y señaló que lo dicho por Nájera era el conocimiento de un delito.

“Doña Paola acaba de decir que ella conoce un delito, que ella sabe de un diputado que está pidiendo que le nombren familiares. Si un diputado conoce de un delito, tiene el deber de denunciar. Diputada, diga quiénes son, diga los nombres y dígalo ahora.

“Cuando diputados de su fracción nos ofrecieron embajadas nosotros lo denunciamos. Usted tiene el deber de decir quiénes piden esos favores, porque, si no, nos embarrialan a todos”, afirmó Guillén.

No obstante, la oficialista dijo que no se retractaba de lo dicho y que eran algunas personas quienes acudieron a ella para denunciarle el hecho.

